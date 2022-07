Volba britského premiéra. Bude to těsné, předpovídá politolog

Skandály a kontroverzemi opředený Boris Johnson minulý týden rezignoval na post šéfa britské Konzervativní strany. Křeslo sotva stihlo vychladnout a strana již zahájila proces volby nového lídra, který politika následně nahradí i na pozici premiéra Spojeného království.

Požadavky na příštího předsedu vlády přitom nejsou malé.

„Všichni ve straně i veřejnost očekávají, že někdo z nich přijde s nějakým nápadem, jak vyvést zemi z ekonomické a společenské deprese, tedy z krize spojené s velkým nárůstem životních nákladů,“ popsal pro Seznam Zprávy situaci Jan Váška z Institutu mezinárodních studií při FSV UK. „Zatím jsou kandidáti v tomto ohledu ale velmi skoupí.“

Kromě ekonomické situace, která britské voliče zajímá nejvíc, by podle politologa mohla být dalším rozhodujícím tématem voleb otázka Ruska či irská pojistka. „Všichni kandidáti se vlastně kopírují. Předstihují se ve slibech, kdo nejvíce dostojí thatcheristickému ideálu a sníží daně nebo kdo nejvíce zvedne výdaje na obranu,“ vysvětlil dále odborník.

Výbor 1922, jenž na volbu dohlíží, by měl hlasovat až do chvíle, kdy se pole kandidátů zúží na finální dvojici. Z té pak budou v poslední fázi vybírat všichni členové strany, kterých je asi 200 tisíc. Jméno vítěze by mělo být známo 5. září a voliči se ještě jistě přeskupí, na předních příčkách se však momentálně drží trojice Rishi Sunak, Penny Mordauntová a Liz Trussová.

Jaké má vedoucí trojice politické zkušenosti? Co slibuje? A jaké má vyhlídky?

Rishi Sunak

V Johnsonově kabinetu Sunak více než dva roky zastával pozici ministra financí, jeho nedávná rezignace však velkou měrou přispěla k následnému pádu samotného premiéra. S ním přitom politik držel po celou dobu takzvané Partygate a ještě v červnovém hlasování o nedůvěře měl Johnson jeho podporu.

Partygate Partygate byl politický skandál ve Spojeném království týkající se večírků a dalších setkání vládních zaměstnanců a zaměstnanců Konzervativní strany. Ty se konaly během pandemie covidu-19 v letech 2020 a 2021, kdy omezení veřejného zdraví zakazovala většinu shromáždění.

„Sunak je zajímavý tím, že v navenek dost populisticky vystupujícím kabinetu byl takovou nepopulistickou tváří, která dokázala dobře a dostatečně konkrétně komunikovat,“ přiblížil politika Váška.

Minimálně v rámci strany si však z minulého týdne odnáší punc královraha a konzervativci loajální Johnsonovi tak nejspíše budou lobbovat za jeho neúspěch.

Foto: I T S, Shutterstock.com Rishi Sunak v listopadu 2020.

Napadnutelný je však bývalý ministr i z dalších důvodů. V dubnu například Sunak čelil ostré kritice kvůli manželce, multimilionářce Akshaty Murthyové, která v Británii neplatila daně za své příjmy ze zahraničí. Vzhledem ke zvyšování daní britským poplatníkům ho tak opozice vinila z pokrytectví.

Ošemetné pro něj bylo i držení zelené karty, jež umožňuje dlouhodobý nebo trvalý pobyt na území USA, či jeho multimilionářské zázemí, které mu podle některých znemožní, aby myslel i na nižší vrstvy britské společnosti.

V rozhovoru pro BBC Radio 4 se však dvaačtyřicetiletý Sunak nechal slyšet, že navzdory svému bohatství a zázemí prý chudým rozumí.

Stát se premiérem, v ekonomických otázkách má Sunak na prvním místě zásah proti rostoucí inflaci, což staví i před okamžité snižování daní. „Snížím daně, ale udělám to odpovědně. Protože nesnižuji daně, abych vyhrál volby, ale vyhrávám volby, abych snižoval daně,“ nechal se slyšet politik.

Penny Mordauntová

Druhou příčku po čtvrtečním hlasování stále drží Mordauntová, náměstkyně ministryně obchodu a bývalá ministryně obrany ve vládě Theresy Mayové. Ta je podle politologa Vášky v dobré výchozí pozici, jelikož nemá výrazný profil a žádné z křídel Konzervativní strany s ní nemá zásadní problém.

„Je to její výhoda, stejně jako to, že není přímo spojená s poslední administrativou a s jejími skandály. Nemusela veřejně vystupovat a hájit Borise Johnsona v médiích. V tomhle je jakoby čistá,“ vysvětlil český odborník. „Na druhou stranu nevýhodou je, že veřejnosti i straníkům je mnohem méně známá než ostatní kandidáti.“

Foto: LINGTREN.COM, Shutterstock.com Penny Mordauntová v lednu 2019.

Mordauntová by tedy mohla reprezentovat určitý rozchod se skandály zatíženou minulostí. Do karet jí hraje i to, že ačkoliv politička historicky patří spíše k umírněnému středovému proudu konzervativců, v roce 2016 vystoupila na podporu brexitu. „Má něco, co může nabídnout i radikálnímu brexitovému křídlu, které se nyní šikuje za Trussovou,“ upozornil Váška.

Devětačtyřicetiletá politička voličům slibuje snížení DPH na pohonné hmoty o 50 procent a zvýšení prahových hodnot daně z příjmů o míru inflace. Momentálně je Mordauntová navíc favoritkou sázkových kanceláří a podle průzkumu agentury YouGov, kterého se zúčastnilo téměř 900 členů strany, by ve finálním hlasování porazila kohokoliv ze soupeřů.

„Podle průzkumů to nyní vypadá, že by v posledním kole asi výrazně zametla s každým. To se ale ještě může změnit, protože kandidáty čekají televizní debaty. Před závěrečným hlasováním se navíc všichni budou muset vyprofilovat daleko výrazněji, a je tam tak stále šance něco pokazit,“ podotkl český politolog.

Liz Trussová

Vedoucí trojici pak uzavírá britská ministryně zahraničních věcí Liz Trussová. Ta je podle Vášky vnímána jako člověk, který nejvíce ztělesňuje možnou kontinuitu s érou Borise Johnsona. V posledním kole, kde vítěze korespondenčně vybírají všichni členové strany, by tak právě to mohlo být jejím esem v rukávu.

„Podle údajů, které jsou k dispozici, se členská základna Konzervativní strany v posledních letech výrazně rozrostla a řadu těch lidí tam dokázalo přilákat volební vítězství v roce 2019,“ sdělil politolog. „Takže i když to tak nevypadá mezi širší veřejností, mezi lidmi, kteří budou volit mezi posledními dvěma kandidáty, může být míra loajality a obdivu k Johnsonovi poměrně velká. Pro kandidáty nebude úplně taktické, aby se od něj nějakým zásadním způsobem distancovali.“

Foto: I T S, Shutterstock.com Liz Trussová v roce 2021.

Šestačtyřicetiletá ministryně lobbuje za okamžité daňové škrty, což ji staví do kontrastu s výše zmiňovaným Sunakem. Její ekonomický plán dále zahrnuje zvrácení růstu sazeb národního pojištění či snížení korporátní daně.

„Přijde mi, že výsledek bude jednoznačně mnohem těsnější než v posledních několika volbách. Johnson zvítězil se dvěma třetinami hlasů, Theresa Mayová měla tři čtvrtiny a David Cameron opět dvě třetiny,“ přiblížil Váška svůj výhled na výsledek hlasování.

„Pokud se Mordauntová dostane mezi poslední dva kandidáty, má výrazné šance, aby vyhrála. Pokud ten souboj proběhne mezi Sunakem a Trussovou, bude to velice otevřené a vítěz podle mého nebude mít příliš silný mandát, protože strana bude rozštěpená.“

Další kolo hlasování poslanců se uskuteční v pondělí a opět – stejně jako v druhém kole - vypadne kandidát, jenž obdrží nejmenší počet hlasů.