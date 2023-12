„Teď nás má stát v hrsti.“ Ruská LGBT aktivistka po další ráně chystá útěk

Lidskoprávní organizace se bouří proti čtvrtečnímu rozhodnutí ruského nejvyššího soudu označit „mezinárodní hnutí LGBT“ za extremistické. Upozorňují na to, že žádný takový subjekt neexistuje, a varují před výpady proti jedincům, kteří jsou ruskému státu nepohodlní.

Mezi lesbami, gayi, bisexuály, translidmi a dalšími queer osobami v Rusku tak rostou obavy o budoucnost. Seznam Zprávám to v rozhovoru potvrdila tamní LGBTQ+ aktivistka Maria Nizova. Domnívá se, že si teď bude muset dávat pozor na každý svůj krok, jinak rychle skončí ve vězení.

„Uvědomila jsem si, že jakýkoliv můj neopatrný čin se mi může šeredně vymstít. I vyučující na univerzitě mě mohou udat za to, že mám na batohu připnutou duhovou vlaječku,“ popsala Ruska, kterou v minulosti několikrát zbili za to, že se na ulici líbala s dívkou. Teď doufá, že rychle našetří peníze a po dokončení studia konečně Rusko opustí.

Rozhodnutí nejvyššího soudu je strašné, nehorázné a jednoduše v rozporu s lidskými právy. Do poslední chvíle jsem doufala, že prezident zákon zruší a řekne, že je příliš nelidský, že není správný ani v naší zemi. To se ale nestalo. Nevím, jak se naše životy budou v dohledné době vyvíjet, je to velmi děsivé.