Teflonový Rutte končí. Premiéra odolávajícího skandálům zlomila až migrace

Rutte v čele vlády zůstane do sestavení nového kabinetu po volbách, o jejichž termínu bude ještě nizozemský parlament jednat.

Zdánlivě nezlomnou popularitu Rutteho nakonec zlomila nezvládnutá azylová politika. Meziroční nárůst žadatelů o azyl chtěla jeho strana řešit kontroverzním návrhem, který by omezil poskytování ochrany dětem válečných uprchlíků. Pro rodiny migrantů by tak znamenal příchod do země komplikace a další strany v koalici návrh rázně odmítly.