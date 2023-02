Těžké dny pro italskou mafii. Její taktika ale dávno není, co bývala

Grecovo zatčení přišlo týden poté, co italská policie oznámila , že provedla velký zásah proti mafiánské skupině 'Ndrangheta a zabavila majetek s hodnotou přes 250 milionů eur (skoro 6 miliard korun).

Minulý měsíc italská policie zatkla Mattea Messinu Denara, jednoho z nejznámějších šéfů sicilské mafie Cosa Nostra, který byl 30 let na útěku. Šedesátiletý muž byl zatčen po návštěvě zdravotní kliniky v sicilském hlavním městě Palermu, kde se léčil ( více zde ).

Nedávno zatčený Denaro patřil do jiné doby, kdy mafie brutálně zabíjela podle své vůle, napsal web The Conversation. A je skutečně pravda, že období extrémního násilí, do něhož patří, je dávnou minulosti.