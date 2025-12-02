Trump zpochybnil řádnost sčítání hlasů prezidentských voleb v Hondurasu

Článek
Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social zpochybnil řádnost sčítání hlasů nedělních prezidentských voleb v Hondurasu, za což hrozí vážnými následky. Trump před volbami podpořil pravicového kandidáta Nasryho Asfuru, který prozatím těsně vede o 515 hlasů. K vítězství stačí dosažení nejvyššího počtu hlasů, není potřeba, aby to bylo přes 50 procent.
„Vypadá to, že se Honduras snaží změnit výsledky svých prezidentských voleb. Pokud to udělá, tak si to odskáče!“ napsal Trump. Tamní volební komisi kritizuje za to, že podle něj sčítání náhle zastavila o půlnoci na 30. listopadu.
„Jejich sčítání se zastavilo, když bylo spočítáno pouze 47 procent hlasů. Je zcela nezbytné, aby komise sčítání hlasů dokončila. Hlasy stovek tisíc Hondurasanů musí být sečteny. Demokracie musí zvítězit!“ dodal.
Prozatímní výsledky vedou dva pravicoví kandidáti, a to Nasry Asfura prosazovaný Trumpem a Salvador Nasralla. Oba mají necelých 40 procent, Asfura je v těsném vedení. Levicová vládní kandidátka Rixi Moncadaová, které se dávaly podobné šance jako oběma konkurentům, je s velkou ztrátou třetí se ziskem 19 procent.
Zatím není ani jasné, kolik už bylo sečteno hlasů, protože stránky, kde by se měly průběžně aktualizovat výsledky, mají problémy, poznamenala agentura Reuters.
Trump vstoupil do kampaně krátce před jejím koncem hrozbou, že pokud Hondurasané nezvolí Asfuru, omezí zemi pomoc ze Spojených států. Prohlásil také, že omilostní exprezidenta a Asfurova spolustraníka Juana Orlanda Hernándeze, který loni ve Spojených státech dostal 45 let vězení za pašování kokainu do USA.