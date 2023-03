Trýznivá svědectví o konci Američanů v Afghánistánu. Veterán se rozplakal

Příslušníci armády a veteráni války v Afghánistánu podali během několikahodinového slyšení v americkém Kongresu svědectví o tom, jaký chaos se odehrával během stahování ze země, kde Američané úřadovali dlouhých dvacet let.

Vargas-Andrews pod přísahou prohlásil, že on a další mariňák, se kterým v den atentátu hlídkoval u kábulského letiště, obdrželi informace o bombovém útoku ještě před tím, než k němu došlo. Podezřelého zahlédl v davu. Ale ani on, ani jeho kolega nedostal povolení zasáhnout. Na opakované dotazy, zda mají muže zlikvidovat, nepřišla odpověď.

V emotivní výpovědi popsal, jak ho síla výbuchu vymrštila do vzduchu. Když otevřel oči, viděl, že jeho kamarádi jsou mrtví, nebo leží v bezvědomí kolem něj. „Sám jsem byl jak rozdrcený, měl jsem rozpárané břicho, snad každý centimetr mého obnaženého těla zasáhla kuličková ložiska a střepiny.“ Absolvoval už 44 operací.

Rodinu se podařilo sloučit. Otec u sebe měl doklady, které jim umožnili opustit zemi. „Viděl jsem, jak své děti vede vstříc životu plnému svobody a příležitostí,“ popsal Vargas-Andrews. „Pro mě to byl okamžik, za který mé vlastní zranění stálo.“

Vargas-Andrews uvedl, že vylezl na SUV a zvedl holčičku do vzduchu, aby viděla přes plot z žiletkového drátu postavený kolem letiště. Ukázala na muže uprostřed stovek lidí s rukama za hlavou, který se na ni díval a po tváři mu stékaly slzy.

Americký veřejnoprávní rozhlas NPR, který z jeho slyšení citoval, připomněl, že v den nasazení do Afghánistánu bylo Gundersonovi právě 21 let. Sotva s četou do země dorazil, dozvěděl se, že dosavadní afghánský prezident Ašraf Ghaní utekl ze země a tálibové už obsadili prezidentský palác i další vládní budovy v Kábulu.