Záběry požáru vyvolaly pobouření. Nikdo se nesnažil pomoct, zemřelo 39 lidí

Požár, který vypukl v úterý pozdě večer, způsobili sami zadržení migranti. Ti na protest zapálili matrace poté, co zjistili, že budou deportováni, oznámil mexický prezident. „Nenapadlo je, že to způsobí tuto strašnou tragédii,“ řekl Andrés Manuel López Obrador na tiskové konferenci.

Pobouření vyvolaly záběry z bezpečnostních kamer, které se dostaly na veřejnost. Podle nich to vypadá, že dozorci středisko ve chvíli, kdy ho zachvátily plameny, opustili a zadrženým se ani nepokoušeli pomoct.

Na záběrech je také vidět, jak jeden ze zadržených mužů kope do ocelových dveří, které se zdají být zamčené. Na druhé straně mříží procházejí tři osoby v uniformách, ale nepokoušejí se dveře otevřít.

Márquezová, její manžel a děti byli nakonec propuštěni. Jejího bratra však prý odvedli do přeplněné místnosti v centru, kde bylo mnoho dalších mužů. Později s ním krátce mluvila přes ocelové mříže. Naposledy.

„Bratr mi řekl: ‚Nenechte mě umřít, dostaňte mě odsud‘,“ uvedla pro Los Angeles Times Márquezová. „Ale co jsem mohla dělat? Moje slova tu nemají žádnou váhu.“

Když se dozvěděla o požáru, spěchala zpět do centra a chtěla úřady informovat o tetování ukřižovaného Ježíše Krista, které měl její bratr na pravé ruce. Řekli jí, že o něm nemají žádné informace, ale že pokud přežil, mohl být převezen do jiného imigračního centra nebo do jedné z několika nemocnic v okolí. Márquezová řekla, že nemá peníze na autobus, aby ho mohla hledat.