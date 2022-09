Ukrajina chce se spojenci uzavřít pakt, v Rusku straší třetí světovou válkou

Těsná většina Slováků by uvítala spíše vítězství Ruska než Ukrajiny. Podle slovenského webu Denník N to ukazují data z průzkumu, který v červenci provedli na vzorku tisíce lidí výzkumníci z agentur MNFORCE, Seesame a Slovenské akademie věd.

„(Kyjevský bezpečnostní pakt) spojí Ukrajinu se skupinou jejích klíčových partnerů,“ stojí ve zprávě. Podepsat by ho podle Jermaka a Rasmussena měla řada předních členů NATO, jako jsou Spojené státy, Kanada, Velká Británie, Francie, Německo nebo Polsko. Zda by měla být součástí i Česká republika, zatím zůstává nejasné.

„Budou to první záruky svého druhu 21. století a mohou položit základy nového bezpečnostního řádu v Evropě,“ vysvětlují její autoři a zmiňují, že dohoda by měla Ukrajinu chránit dokud se nestane členem NATO a nebude pod ochranou Aliance.

Rusko při své invazi na Ukrajině opakovaně útočí na civilní infrastrukturu. Zásahy zintenzivnilo poté, co se ukrajinské armádě povedl průlom v Charkovské oblasti. Na co všechno Rusové cílí?

„Nikdo se netají tím, že tento dokument souvisí se záměrem Ukrajiny vstoupit do NATO, to znamená, že cíl členství v NATO zůstává. Hlavní hrozba pro naši zemi tedy zůstává a jeden z důvodů, kvůli kterému bylo nutné provést speciální vojenskou operaci, zůstává a stává se ještě aktuálnějším,“ prohlásil Peskov.

„Lidé ze západních zemí nebudou moci sedět ve svých uklizených domech a bytech a posmívat se tomu, jak pečlivě oslabují Rusko rukama jiných. Všechno kolem nich také vzplane. Jejich lidé budou velmi trpět. Země bude doslova hořet a beton se bude tavit. I pro nás to bude velmi špatné. Bude to velmi, velmi špatné pro všechny,“ ukončil Medvěděv emocionální příspěvek.

„Tento pakt, tyto takzvané pracovní skupiny by země EU zauzlovaly, svázaly by jim ruce tak, že by skončily v pekelném otroctví a už nikdy by neobnovily svůj hospodářský růst a rozvoj, a dokonce ani svou bývalou slávu,“ varovala ve středu Evropany Zacharovová.