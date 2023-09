Ukrajina zažaluje Slovensko, Polsko a Maďarsko. Kvůli zákazu dovozu obilí

Bratislava, Varšava a Budapešť zavedly zákaz dovozu obilí ve snaze ochránit své vlastní zemědělce, kteří by podle nich jinak museli konkurovat levným zemědělským plodinám dováženým z Ukrajiny. Embargo mělo vypršet 15. září, trojice zemí ho ale prodloužila.

Kyjev se však obává o klíčový zdroj příjmů, který nabral na důležitosti poté, co Moskva v červenci odstoupila od dohody umožňující export obilí z černomořských přístavů. Vývoz z ukrajinských přístavů se poté takřka zastavil - z Oděsy od poloviny srpna vyplulo pouhých pět lodí, jak informovala agentura Reuters .

Ukrajina na základě dohody s Bruselem z počátku roku nesměla vyvážet obilí, včetně pšenice a kukuřice, do pěti východních zemí EU. Evropská komise (EK) ale minulý pátek rozhodla, že zákaz neprodlouží.

Kačka s Nikolenkem souhlasí a v neděli pro Politico dodal, že otevřený odpor Polska, Maďarska a Slovenska vůči Bruselu není jen vnitřní záležitostí EU. „Mohou mezinárodní obchodní partneři věřit, že Brusel skutečně a jednotně mluví za celou EU? Po mnoho let to byla Evropská komise, kdo je obchodním vyjednavačem a institucí zodpovědnou za obchodní politiku celé EU. A na tomto základě jsme byli zvyklí pracovat,“ ptal se Kačka.

Kroky Maďarska jsou podle Kačky většinou symbolické, protože Ukrajina do této země nevyváží mnoho hovězího ani vepřového masa. Polská opatření se ale podle něj dotknou významné části ukrajinského vývozu. „Pokud Varšava od těchto dodatečných zákazů neupustí, byli bychom nuceni přistoupit k odvetným opatřením na další výrobky a zakázali bychom dovoz ovoce a zeleniny z Polska,“ prohlásil.

Kačka na to ale řekl, že toto zdůvodnění je chybné. „Polský zákaz zemědělcům nepomůže, ceny neovlivní, protože ceny jsou globální - to, co dělají, je založeno na veřejném mínění,“ myslí si.