Ukrajinci marně pátrají po dětech. Přesuny na Sibiř asi potvrdil ruský úřad

„Jsou to obrovská čísla, na která nikdo nemohl být připraven. Válka všechno změnila,“ uvedla pro ITW News Marina Lypovětská ze zmiňované organizace. „Pokud vaše dítě zmizí během války, představujete si jen ty nejhorší scénáře a nejhorší situace.“

Odpověď na to, co je příčinou více než desetinásobného nárůstu ve statistikách, se tedy přímo nabízí. Kromě důsledků válečného chaosu ale nejen ukrajinské úřady dlouhodobě zmiňují také podezření, že ukrajinské děti jsou z území ovládaného okupačními silami odváženy pryč, do Ruska.