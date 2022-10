Uprchlická vlna z Ukrajiny znovu roste. A bude hůř, varují v Moldavsku

Když minulý týden Rusové rozpoutali pomstu za explozi na své pýše – Kerčském mostě vedoucím na okupovaný Krym – moldavský humanitární pracovník Vasile Vasiliev tušil, co bude následovat. Raketové a dronové útoky na města s civilisty vyhnaly z domovů další tisíce Ukrajinců, kteří musejí hledat bezpečí v přátelské cizině.

Podle Vasilieva Moldavsko, jeho vláda a humanitární pracovníci očekávají příchod až 200 tisíc nových uprchlíků kvůli zimě. Loni na jaře v první akutní vlně přišlo do země s 3,2 milionu obyvatel okolo 500 tisíc lidí.

Poté, co Rusové napadli Ukrajinu, panovaly obavy, jak se Moldavsko s přílivem uprchlíků popasuje. Na rozdíl od dalších sousedních zemí směrem na bezpečný Západ – Polska, Slovenska, Maďarska či Rumunska a třeba i Česka – není členem EU či NATO, a je tak mnohem zranitelnější.

Zároveň jde o jednu z nejchudších zemí starého kontinentu. Je proto jasné, že příliv uprchlíků, s nímž Rusko nepochybně ve svých taktických plánech počítá jako s druhotnou destabilizační zbraní, by na křehké Moldavsko mohl účinkovat dokonale.

Do Kišiněva letos v červnu Brusel zaslal dobrou zprávu – země dostala status kandidátské země EU. Moldavsko však dlouhodobě balancuje mezi západním směřováním a vazbami na Rusko. Teď proevropskou vládu čeká těžká zima.

„Mohli jsme reagovat hned první den. Například do konce února, tedy ani ne týden po začátku války, tady bylo připravených 65 postelí,“ uvádí Vasiliev. Z českých peněz se tu také nakoupily základní elektrické spotřebiče, jako je pračka či mikrovlnka.

Ostatní se daří do jisté míry zapojit do moldavské společnosti. Není tu například jazyková bariéra, v Moldavsku se běžně mluví rusky a i přes komplikované vztahy s Moskvou ruština nemá tak citlivý zvuk jako třeba v Česku. Země je zjevně pyšná na to, že se podařilo uprchlickou vlnu zvládnout bez krizových stanových městeček.