Útěk do bezpečí. Češi v Súdánu by se mohli dostat do evakuačních konvojů

Aby proběhly evakuace, muselo by podle Leightona být v první řadě zajištěno chartúmské letiště. Následně by se na nějaké centrální místo museli dopravit lidé z různých lokací a teprve z něj by byli převezeni na letiště. To by ale vyžadovalo hodně práce, bezpečnosti a dobré vůle i garancí od obou bojujících stran. „Bude to velká výzva,“ sdělil analytik.