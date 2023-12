Útok za soumraku, nebo za úsvitu? V ukrajinské válce nelze denní dobu obelstít

Průhlednost bojiště je jeden důvod, proč třeba i podle vrchního velitele ukrajinských ozbrojených sil vstoupila válka do jakési „patové“ fáze, ve které je rychlý postup jedné či druhé strany velmi nepravděpodobný. Pokud totiž nepřítel vidí všechno, co se děje na frontové linii i za ní, včetně jednotlivých vojáků, je klasický typ útoku s využitím obrněných jednotek prakticky vyloučený.

Počasí a denní doba tak do značné míry určuje podobu bojů. Například ukrajinské útoky typicky probíhají s jednotkami o nějakých 10-15 mužích. Aby útočná jednotka nebyla dlouho vystavena palbě, doveze je prakticky až k protivníkově zákopu skupina dvou až tří bojových vozidel pěchoty nebo obrněných transportérů podporovanými jedním nebo více bojovými tanky. Když ukrajinští vojáci vstoupí do ruského zákopového systému, obrněná vozidla se stáhnou, aby se nestala terčem protitankových zbraní.

Tento postup ale znamená, že i po úspěšném vyčištění ruských zákopů před sebou má útočný oddíl dlouhý den. Obě strany – ruská o něco důsledněji – dodržují doktrínu aktivní obrany, tedy protiútoků na ztracené pozice. To znamená, že pokud útočný oddíl obsadí zákopy při útoku za úsvitu, musí očekávat, že pozici bude muset udržet až do noci, než se bude moci znovu přesunout, nebo dostane posily.

Cyklus dne a noci tedy do značné míry určuje průběh bojových operací a také to, co vojáci musí vydržet. Nejen Gady v této souvislosti upozorňuje, že podobné operace jsou fyzicky velmi náročné, a tak na věku vojáků obou armád závisí více, než by se mohlo zdát.