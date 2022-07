Už ne famfrpál. Mudlové přejmenovali čarodějnický sport

Že by se mohly a měly přejmenovat, oznámily (nyní už bývalé) famfrpálové organizace U. S. Quidditch a Major League Quidditch na konci loňského roku. Teď zveřejnily nové jméno. Famfrpál se ve světě mudlů, tedy osob bez kouzelnického nadání, bude od nynějška jmenovat quadball (čtyřbal, český překlad redakce).

„Za méně než 20 let náš sport vyrostl z pár desítek vysokoškoláků na venkově ve Vermontu na globální fenomén s tisíci hráči, napůl profesionálními ligami a mezinárodními šampionáty. Naše organizace je odhodlaná posouvat čtyřbal dál,“ komentovala změnu jména Mary Kimballová, ředitelka U.S. Quadball (bývalá U.S. Quidditch).