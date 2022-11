V Bílém domě proběhla svatba Bidenovy vnučky

Podle dvou lidí obeznámených s detaily svatby vedli nevěstu k oltáři její rodiče Hunter Biden a Kathleen Buhleová. Když Naomi Bidenová kráčela k oltáři, hrála kapela píseň Bitter Sweet Symphony od skupiny The Verve. Nevěsta měla na sobě šaty s dlouhými rukávy, závojem a vlečkou od Ralpha Laurena.

View this post on Instagram

Dle CNN to byla právě Naomi, kdo Joea Bidena popostrčil k první kandidatuře na prezidenta. Ze všech vnoučat má k prarodičům také nejblíže. Doslova - spolu s Nealem, čerstvým absolventem právnické fakulty Pensylvánské univerzity, se do Bílého domu nastěhovali loni v srpnu. Bydlí ve třetím patře, na stejném místě, které po osm let vlády svého zetě obývala matka Michelle Obamové Marian Robinsonová.