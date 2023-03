V Evropě končí druhá nejteplejší zima v historii

„Jedna, nebo několik teplých zim toho moc nezmění. Pokud to bude pokračovat delší dobu, bude docházet k pomalým změnám vegetace. Příroda sama o sobě většinou není moc zranitelná. Zranitelní jsme my, “ podotkl nedávno v rozhovoru pro Seznam Zprávy Christian Körner, bioklimatolog a člen Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC). Jde o to, že když dochází k tání ledovců, sesuvům půdy a všemu, co s tím souvisí, není to problém jen pro přírodu, ale pro všechny lidi, kteří žijí dolů po proudu, pro hydroelektrárny, pro lodní dopravu, pro pitnou vodu ve vesnicích a tak dále.“