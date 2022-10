V orgánech nenarozených dětí byly saze, poprvé doložili vědci

Škodlivé částice vdechnuté těhotnými ženami se skrze krev dostávají do teprve vznikajících orgánů jejich dosud nenarozených potomků. Definitivně to prokázala čerstvě publikovaná studie vycházející z analýzy plodů z Belgie a Skotska. Autoři mluví o „přelomovém“ a „velmi znepokojivém“ zjištění.

Klánová s autory souhlasí v tvrzení, že studie pro obor znamená průlom. „Jde hlavně o to, že autoři měli k dispozici tkáně samotných plodů. Oni se mohli podívat přímo do mozku, do jater a do dalších orgánů a opravdu tam ty částice našli,“ vysvětlila vědkyně.