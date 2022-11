Vagnerovci jako al-Káida. USA zvažují rozšířit seznam teroristických skupin

Zprávy o jejich zločinech přicházejí pravidelně ze Sýrie, Ukrajiny i několika afrických států. Pokud by se vagnerovci, žoldnéřská skupina spojená s ruským režimem, dostali na seznam teroristických organizací, mohly by ji americké úřady trestně stíhat. Stejně tak i její členy. Nebo jim zabavovat majetky.

Kreml, stejně jako samotný Prigožin, také dříve popíral, že by měla Vagnerova skupina cokoliv společného s Vladimirem Putinem a jeho režimem. V poslední době už ale i on otevřeně hovoří o tom, že vagnerovci na Ukrajině bojují.

Vagnerovci už figurují na sankčních seznamech Spojených států, Evropské unie i Velké Británie, zařazením na seznam teroristických organizací by ale USA šly ještě o krok dál. Bidenova administrativa by tak zároveň otupila tlak ze strany některých kongresmanů, kteří žádají, aby označila Rusko za stát sponzorující terorismus. To by ale mělo rozsáhlé ekonomické důsledky, jimž se zjevně chce Bidenova administrativa vyhnout. Argumentuje například i tím, že by to znemožnilo spolupráci s Ruskem v humanitárních projektech.