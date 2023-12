Válka v Gaze rozděluje Hollywood. Na své postoje doplácejí i známé tváře

„Je tu spousta lidí, kteří se bojí, bojí se být v této době židy, zakoušejí, jaké to je být muslimem v této zemi, být tak často vystaven násilí.“ To je úryvek z projevu oscarové herečky Susan Sarandonové z propalestinské manifestace v New Yorku ze 17. listopadu. Odkazovala mimo jiné na atmosféru po teroristických útocích z 11. září 2001.

Hollywoodská hvězda si za svá slova vysloužila kritiku a obvinění z antisemitismu. Bývalá autorka projevů izraelské delegace OSN Aviva Klompasová na platformě X například uvedla, že si poznámku Sarandonové interpretovala tak, že si američtí židé „nezaslouží žít bez obtěžování a útoků“. Deník The New York Post její proslov v titulku označil za „protižidovské výpady“, popisuje americký deník The New York Times.

Sarandonová v projevu také řekla, že kritika Izraele by neměla být vnímána jako antisemitismus. „Stala se hrozná věc, že se antisemitismus zaměnil za vystupování proti Izraeli… Jsem proti antisemitismu. Jsem proti islamofobii,“ řekla dále na setkání.

Vystoupení na manifestaci, kde údajně provolávala spolu s davem palestinské nacionalistické heslo „Od řeky až k moři“ stál nicméně Sarandonovou místo v talentové agentuře United Talent Agency. Bez dalšího komentáře to potvrdil mluvčí agentury Richard Siklos. Sarandonová krok nekomentovala.

Držitelka Oscara není jediná, kterou veřejné vyjádření postoje ke konfliktu na Blízkém východě stálo místo.

Mohlo by vás zajímat „V Pásmu Gazy čelí kolektivnímu trestu 2,2 milionu Palestinců, i když útok na Izrael spáchalo několik stovek nebo tisíc ozbrojenců,“ říká v rozhovoru pro Seznam Zprávy ředitel organizace Human Rights Watch Andrew Stroehlein. Vidíte válečné zločiny jen jedné strany, vyčítá Česku šéf HRW

Ještě předtím na své postoje doplatila známá agentka Maha Dakhilová, které zastupuje velké hollywoodské hvězdy včetně Toma Cruise, Reese Witherspoonové nebo Natalie Portmanové. Z pozice spolušéfky filmového oddělení Creative Artists Agency ji degradovali na běžnou agentku poté, co sdílela na sociálních sítích příspěvek, kde nepřímo obvinila Izrael z genocidy.

Server Variety uvádí, že Dakhilová nejdříve sdílela příspěvek účtu Free Palestine, který se vyjadřoval k izraelské reakci na teroristický útok provedený hnutím Hamás 7. října. „Právě se dozvídáte, kdo podporuje genocidu,“ psalo se v popisku. Dakhilová pak přidala vlastní slova: „To je pro mě hranice.“

V druhém příspěvku pak zveřejnila fotografii s popiskem: „Co je více srdcervoucí než být svědkem genocidy? Svědectví o popírání genocidy.“ Oba příspěvky pak ze svého účtu smazala. Po následné kritice se za užití „zraňujícího“ jazyka omluvila.

Podle lifestylového serveru ale v agentuře začal růst tlak na její propuštění. Údajně ji zachránilo zastání od části kolegů i Toma Cruise. Creative Artist Agency nicméně podle nejmenovaného zdroje Variety kvůli protiizraelským příspěvkům přerušila spolupráci nejméně se třemi dalšími lidmi.

Kvůli údajně antisemitským projevům přišla o práci i mexická herečka Mellisa Barrerová – nezahraje si v pokračování horrorové filmové série Vřískot.

„Postoj společnosti Spyglass je jednoznačný: netolerujeme antisemitismus ani podněcování k nenávisti v jakékoli formě, včetně nepravdivých odkazů na genocidu, etnické čistky, překrucování holocaustu nebo čehokoli, co hrubě překračuje hranici nenávistných projevů,“ vysvětlila své rozhodnutí pro magazín Variety produkční společnost.

Barrerová využívala své sociální sítě od začátku války Izraele a Hamásu, aby vyjadřovala podporu palestinské straně. Magazín Time uvádí, že sdílela například posty na Instagramu, které popisovaly izraelský protiútok jako „genocidu a etnické čistky“ a Izrael označovaly za „koloniální zemi“.

Foto: lev radin, Shutterstock.com Melissa Barrerová na premiéře filmu Vřískot 6. V dalším pokračování už si nezahraje.

„Nakonec budu raději vyloučena kvůli tomu, koho začleňují, než abych byla začleňována kvůli tomu, koho vyčleňuji,“ komentovala Barrerová svůj odchod z filmu.

Proizraelské hlasy

Kritika se snáší i na některé hollywoodské hvězdy s proizraelskými postoji. Není ale známý žádný případ, kdy by někdo z nich přišel o práci.

S ostrou reakcí se musela vyrovnat například komička Sarah Silvermanová poté, co na sociálních sítích sdílela příspěvek izraelského foodvlogera, který tvrdil – v reakci na rozhodnutí Izraele obléhat Pásmo Gazy a tudíž ho odstřihnout od základních potřeb – že Izrael zásobovat Gazu elektřinou a vodou nemusí.

Silvermanová si údajně jeho výroku při přesdílení nevšimla, jak přibližuje server LA Times, a omluvila se.

Část svých fanoušků pobouřila také jedna z hlavních hvězd seriálu Stranger Things Noah Schnapp. Přestože Hamás podle něj „nereprezentuje palestinský lid“, řekl zároveň: „Buď stojíte na straně Izraele, nebo na straně terorismu. Neměla by to být těžká volba. Styďte se,“ cituje jeho vyjádření britský deník The Independent.

Bojkot sledování další řady Stranger Things vyhlásili další fanoušci poté, co se na sítích objevilo video, kde herec a další jeho kamarádi pózují s nálepkami „sionismus (ideologický směr, který prosazuje existenci izraelského státu na území Palestiny – pozn. red.) je sexy“ a „Hamás je ISIS“.

Foto: lev radin, Shutterstock.com Část fanoušků vyhlásila bojkot seriálu Stranger Things kvůli proizraelským výrokům herce Noaha Schnappa (na snímku).

Silný proizraelský hlas v Hollywoodu zastává také herečka, scenáristka a komička Amy Schumerová. Podle americké stanice NBC jen do 4. listopadu zveřejnila minimálně 40 příspěvků souvisejících s konfliktem a na podporu Izraele.

Zatímco část uživatelů sociálních sítí jí děkuje za pozvedání židovského hlasu, jiní sdílený obsah označují za islamofobní a obviňují ji z šíření nenávisti, dezinformací a napadání dalších veřejně známých osob, které projevily solidaritu s palestinskými civilisty, shrnuje NBC.

Schumerová nicméně taková tvrzení odmítá. Smířlivěji ale začala hovořit až poté, co na jeden z jejích příspěvků reagovala dcera Martina Luthera Kinga Jr. Bernice Kingová.

Schumerová sdílela Kingova slova, že „Izrael musí a má právo existovat“ a antisemitismus je „špatný“. Kingová proti tomu zdůraznila, že ona i její otec jsou sice proti antisemitismu, ale je si jistá, že její otec „by vyzval k zastavení izraelského bombardování Palestinců“ a „k propuštění rukojmích“.

Herečka reagovala, že „přijímá lásku a zpětnou vazbu“. „Chci, aby se vrátil každý rukojmí. Chci bezpečí a svobodu od Hamásu pro Palestince i Izraelce. Chci bezpečí i pro Židy a muslimy. Všechny. Stejně jako vy. Chci mír,“ cituje její vyjádření magazín People.

Rozhovor: Vysoký komisař OSN o lidských právech Rekordní počet konfliktů ve světě znamená rostoucí bezpráví a porušování lidských práv. Česko si v tomto ohledu vede dobře, říká v exkluzivním rozhovoru pro Seznam Zprávy Vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk. Komisař OSN: Žijeme zas ve světě, kde jediným řešením konfliktu je násilí?

Jednou z posledních celebrit, která se přidala s veřejným vyjádřením, byla na začátku tohoto týdne i hvězda seriálu Sex ve městě Cynthia Nixonová. Nastoupila na dvoudenní hladovku před budovou Bílého domu a snažila se tak upozornit prezidenta Joea Bidena na „nouzi, která panuje v Gaze“, líčí server USA Today.

Hollywoodští herci a další tvůrci se ale ozývají i hromadně.

Už 12. října, tedy pět dní po teroristických útocích Hamásu proti Izraeli a spuštění odvetné operace, podepsalo více než 700 celebrit a předních představitelů průmyslu, včetně hereček Gal Gadotové a Jamie Lee Curtisové nebo scenáristy a režiséra Ryana Murphyho, otevřený dopis, v němž označili akce Hamásu za „zlé“ a „barbarské“.

Další desítky celebrit, včetně herců Joaquina Phoenixe a Kristen Stewartové, podepsaly otevřený dopis, který vyzýval prezidenta Bidena k okamžitému klidu zbraní. Ten na jejich dopis nereagoval.

Podle filmového publicisty Martina Šrajera není názorové štěpení Hollywoodu v geopolitických otázkách ničím novým . „Současná situace nemusí nutně značit zvýšenou citlivost dnešního Hollywoodu. Už Charlie Chaplin byl svého času kvůli kritizování Adolfa Hitlera označen za komunistu, vyšetřovala ho FBI a musel opustit USA. A podobných skandálů, kdy si některá z hvězd dovolila nebýt neutrální, by se v minulosti našlo víc,“ říká pro Seznam Zprávy.