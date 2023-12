Vánoční strom umí i pohoršit. Sluší se slavit, když jsou vojáci v zákopech?

Vánoce, Nový rok, Mikuláš. Prosinec je plný svátků a vy toužíte cítit tu sváteční náladu, odpočívat, snít o budoucnosti… ale to je teď těžké.

V současnosti je hlavním problémem Ukrajinců myslet na budoucnost. Nikdo neví a ani nedokáže předpovědět, kdy válka skončí. Někdo říká za rok, jiný za pět let. Těžko se dělají nějaké plány, když nevíte, co bude zítra, zvlášť složité je to pro lidi na frontě nebo ty, kdo tam mají příbuzné.