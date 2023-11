Ve Francii čelí tento týden soudnímu řízení už druhý ministr

Pětačtyřicetiletý Dussopt je rodák z Annonay, které jako starosta zvolený za Socialistickou stranu od roku 2008 vedl. V roce 2009 vypsal soutěž na správu rozvodů pitné vody za 5,6 milionu eur (136 milionů korun), kterou vyhrála firma Société d’aménagement urbain et rural (Společnost pro městské a venkovské plánování, SAUR). Finanční prokuratura PNF po dvou letech vyšetřování uvedla, že Dussopt poskytl informace tehdejšímu ředitel SAUR Olivieru Brousseovi, které mu pomohly zakázku získat.

Ministr Dussopt se brání, že se schůzka s Brousseem odehrála tři měsíce před vypsáním soutěže a on se u ředitele SAUR informoval o náležitostech, jak převést správu vodovodu z města na firmu, a cenách na trhu. Dussopt se hájí, že usiloval o co nejnižší cenu vody pro obyvatele města a na setkání zjišťoval ceny obvyklé na trhu. U soudu ale ministr uvedl, že zpětnou optikou byla schůzka „hloupost“, píše Le Monde. Soudní přelíčení by dnes mělo skončit závěrečnou řečí žalobce a obhajoby.