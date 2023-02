Tisíce míst v Evropě zamořily věčné chemikálie, způsobují i smrtelné choroby

Mezinárodní novinářský projekt Věčné znečištění, do nějž se zapojil například francouzský deník Le Monde nebo britský The Guardian, zmapoval rozměr kontaminace těmito látkami v Evropě. Mapa ukázala více než 17 tisíc oblastí, kde jsou věčné chemikálie přítomné, ať už ve vzorcích vody, živých organismů nebo půdy.

„Taková koncentrace ve mně vzbuzuje obavy. Existuje riziko, že se k těmto vodám dostanou hospodářská zvířata a PFAS se pak dostanou do lidského potravního řetězce,“ řekl pro list The Guardian profesor Crispin Halsall, chemik z Lancasterské univerzity.

Man kann es nicht riechen, nicht schmecken, nicht sehen. Es wird verdächtigt, Krebs zu verursachen: An mehr als 1.500 Orten lässt sich in Deutschland das Jahrhundertgift PFAS nachweisen. Das Problem ist damit viel größer, als bisher bekannt. #PanoramaARD https://t.co/HseNg0PmNE

„Na vysoce kontaminovaných místech by místní orgány měly zvážit testování, aby zajistily, že hladiny PFAS jsou v tamních produktech bezpečné. To by pomohlo určit, zda jsou zapotřebí místní zdravotní doporučení a kampaně, které by odrazovaly od pravidelné konzumace volně žijících ryb, korýšů, vajec z volného chovu,“ podotkl profesor Ian Cousins, odborník na životní prostředí ze Stockholmské univerzity.