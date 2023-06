První uměle vytvořené lidské embryo přináší naději i etické rozpory

Jak upozorňuje deník The Guardian, neočekává se, že by umělá embrya brzy prošla klinickými testy. Jejich implantace do dělohy pacientky by byla nezákonná. Zůstává dosud nejasné také to, zda by tyto struktury vůbec měly potenciál pokračovat ve zrání i po nejranější fázi vývoje.