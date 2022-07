Video: Moře plné bublin. V Izraeli natočili obří hejno medúz

Velká skupina žahavců byla ve vodách poblíž izraelské Haify spatřena v úterý. Úřad pro parky a přírodu uvedl, že za zvýšeným výskytem medúz může z velké části lidské chování, napsal izraelský server The Times of Israel.

„Mnoho věcí, které lidé dělají, pomáhá k rozmnožování medúz. Ať už je to hloubení Suezského průplavu, znečišťování moří odpadními vodami, změny klimatu, nebo lovení přirozených predátorů medúz, jakými jsou například mořské želvy,“ stojí v prohlášení úřadu.

Většina medúz je stěhovavá a má původ v Indickém oceánu. Do Středozemního moře se patrně dostávají právě přes Suezský průplav.

Medúzy se v izraelských vodách vyskytují pravidelně, v posledních letech však došlo k masivnímu nárůstu jejich populace. Experti na podmořský život z univerzity v Haifě pro server The Times of Israel uvedli, že stále mají málo informací o procesech, podle nichž tito žahavci migrují, a je pro ně obtížné předvídat, kdy se objeví, jaký konkrétní druh to bude, nebo jak dlouho zůstanou.