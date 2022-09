Video: Při slavnostním stříhání pásky spadla v Kongu lávka i s politiky

Jak je na záběrech vidět, v okamžiku přestřižení pásky se lávka prohnula, obě zábradlí se ulomila a střední část se zřítila i s přítomnými do říčky. Jako zázrakem se při nehodě nikdo nezranil, uvedla agentura Reuters. Působí to, jako by právě stuha byla tím jediným, co drželo můstek pohromadě.