Video: Silný vítr částečně převrátil loď v edinburském přístavu

Příčinou nehody byl silný vítr, píše list The Scotsman s odvoláním na edinburského radního Adama McVeye.

Výzkumné plavidlo The Petrel je podle dat serveru Marine Traffic 20 let staré, 76 metrů dlouhé a 15 metrů široké. Loď zůstala po incidentu ve skotském přístavu vzpříčená a otočená o 45 stupňů vůči zemi v takzvaném suchém doku. Suchý dok je nádrž v přístavu, do které dokující loď vpluje, následně může být z nádrže odčerpána voda.