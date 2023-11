Video: Smog v Dillí dosáhl kritické úrovně, slavilo se až moc

Indické hlavní město se probudilo do šedé mlhy. Kvalita ovzduší po Díválí, svátku světel, klesla na nebezpečnou úroveň. Navzdory zákazu petard je lidé odpalovali po celém Dillí až do pozdních nočních hodin. To úroveň znečištění ještě zhoršilo, napsal web BBC.