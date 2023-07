Video: Ukrajincům se zdařila operace v deltě Dněpru. Osvobodili tam ostrov

Největší ukrajinské úspěchy se v uplynulém týdnu nedostavily na hlavních směrech ofenzivy, nýbrž v okolí Bachmutu. Pokud by Ukrajinci ovládli klíčové pozice v kopci, Rusové by nejspíš museli ustoupit o několik kilometrů.

I pokud se ukáže, že to je pravda, neznamená to zásadní změnu situace: delta řeky v daném místě vytváří velmi komplikovaný terén a rozvinutí ukrajinského útoku by bylo velmi složité.