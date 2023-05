Vody v jezerech za posledních třicet let výrazně ubylo. Vědci odhalili proč

Vědci zkoumali satelitní snímky téměř dvou tisíc největších světových jezer a nádrží, které dohromady představují 95 procent celkových zásob tekuté sladké vody na Zemi. Díky fotografiím z let 1992 až 2020 a klimatickým modelům byli schopni zrekonstruovat historii jezer sahající desítky let zpět. A výsledky byly alarmující.

Víc než polovina zkoumaných jezer a nádrží ztratila značné množství vody, s čistým poklesem přibližně o 22 miliard metrických tun ročně: to je množství, které odpovídá objemu sedmnácti jezer Mead v americkém Coloradu. Víc než polovinu těchto ztrát jde pak podle zprávy připsat lidské činnosti a změně klimatu.

Podobný problém pak mají i vodní nádrže. Největším důvodem jejich poklesu je sedimentace: sediment stéká do vody, v níž dále zůstává a zmenšuje tak celkový prostor. „Je to plíživá katastrofa, ke které dochází v průběhu let a desetiletí,“ sdělil Yao.