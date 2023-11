Vojska se stáhnou do lepších pozic, psala ruská média. Pak zprávu stáhla

K incidentu došlo uprostřed množících se zpráv o významné ukrajinské vojenské operaci, která by se měla pokusit překročit řeku Dněpr východně od města Cherson.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov odmítl zprávu obou tiskových agentur komentovat. Ruskému zpravodajskému webu RBK se ale podařilo získat vyjádření ministerstva obrany, podle kterého je informace o stažení „nepravdivá“ a jedná se o „provokaci“, píše The Moscow Times .

V této souvislosti stojí za to zmínit, že Rusko v minulosti opakovaně užilo stejnou formulaci „o přesunu vojsk do výhodnějších pozic“, aby nemuselo naplno uvádět, že je ruská armáda na ústupu. Naposledy se tak stalo při oznámení o ústupu ruských vojsk z Moskvou okupovaných oblastí Ukrajiny – Charkovské a Chersonské loni na podzim. Tehdy se Ukrajině podařil překvapivý protiútok a osvobodila Cherson, připomíná Radio Free Europe .

Ve stejné oblasti se pak ruské armádě (podle státem schválených zpráv) podařil zmařit ukrajinský pokus o vytvoření přemostění na východním břehu Dněpru a na blízkých ostrovech. Pokud by se ukrajinským silám podařilo překročit řeku a vytvořit bezpečné přemostění, znamenalo by to významný pokrok.