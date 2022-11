Vraždí v noci. Vypnou elektřinu, poté Revoluční gardy udeří

Do Mahábádu v sobotu přilétaly vojenské vrtulníky, které přivážely členy obávaných Íránských revolučních gard. Ozbrojenci podle mnoha zdrojů zahájili palbu do bezbranných protestujících, podle v Norsku sídlící lidskoprávní organizace Henwag ji nepřežili nejméně čtyři lidé.

„Z kurdských oblastí se objevují znepokojivé zprávy, zejména z Mahábádu… tlak a represe povedou k další nespokojenosti. Důstojníci by se měli zdržet střelby do lidí,“ citovala stanice Deutsche Welle sunitského klerika Molávího Abdolhamída. Znepokojení nad děním ve městě vyjádřil i šéf americké diplomacie Antony Blinken.

„Ano, řada reprezentantů hraje v evropských klubech a nemusí se bát odvety režimu, ale i tak to chtělo odhodlání, odvahu a jednotu. Nebude se jim nejspíš dařit na hřišti, ale společensky to bude mít velký dopad,“ míní politolog Josef Kraus.

Navzdory sílícím represím ze strany íránského režimu se už i z něj ozývají hlasy volající po reformách. Bývalý jaderný vyjednavač Alí Laridžání, který se neřadí ani k íránským konzervativcům, ani k reformistům, se vyslovil pro to, aby hidžáby následovaly satelitní talíře. Narážel tak na fakt, že parlament před 30 lety zakázal používání satelitních přijímačů a policie zákaz tehdy vynucovala. Po dvou desetiletích boje proti satelitům úřady své úsilí vzdaly, a aniž by se zákaz zrušil, satelitní talíře na střechách už nikdo neřeší.

S nepřímou kritikou režimu přišel i konzervativní ministr cestovního ruchu Ezzatolláh Zargamí. „Dnes naše mladé dívky a studenti chodí po ulici bez šátků. No a co? Zničil nedostatek hidžábu revoluci a systém? Reforma je nutná a měli bychom ji podstoupit nyní,“ citoval server Middle East Eye jeho prohlášení ke skupině studentů.

Co se týče povinného nošení hidžábu, je nicméně přesvědčen, že v tomto bodě už íránská revoluce uspěla a že se situace, která byla dříve, nevrátí. „Teď už je nemyslitelné, že by všechny ženy měly být zahaleny,“ říká. Upozorňuje ale na potenciální problém režimu – pokud nezruší zákaz chození bez šátků a bude porušení zákona tolerovat, vznikne problém s jeho legitimitou.

Le #Kurdistan est attaqué sur deux fronts ce soir : L'Iran assiège #Mahabad , la Turquie bombarde #Kobané au Rojava. Votre silence est complice, élevez la voix. Greater #KurdistanIsUnderAttack , your silence is complicity. #Rojava #Rojhelat #Iran #Syria pic.twitter.com/FriRtfsOde

Kraus ale poukazuje i na nedostatky nynějšího revolučního hnutí: „Problémem je absence vůdce. Protesty jsou živelné, emocionální, chybí ale racionalita, organizovanost a tvář, která by dokázala artikulovat politické požadavky vůči režimu a vládě. Když tu nikdo takový není, vláda čeká na opadnutí vášní – to se dříve či později stane – a režim přežije. Ve chvíli, kdy takový vůdce chybí, nemá ani systém na co reagovat a neví, jaké požadavky by měl akceptovat,“ uzavírá Josef Kraus.