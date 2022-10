Příběhy žen z íránské věznice. Tomu místu říkají „údolí pekla“

Psychické i fyzické mučení zmiňuje i další Íránka Sedigheh Moradiová. „Od prvního výslechu jsem byla připoutaná k posteli. Natáhli mi ruce a nohy a svázali je. Strašně to bolelo. Kabely mi narážely do chodidel. Celé tělo se mi třáslo. Plakala jsem. Bylo to, jako bych umírala… Otáčeli mi hlavu zezadu, což mi způsobilo poškození krku. Pamatuji si, že jsem omdlela a oni mě polili vodou ze džbánu. Nemohla jsem se postavit, ale donutili mě,“ popisuje, co prožila.