Všechny Putinovy lži. Odhalili je, přesto jim část světa věří. I na Západě

Zdá se tedy, že po opakovaných lžích už Putinovi nemůže nikdo věřit. Specialista na Rusko Galeotti s tímto závěrem ale nesouhlasí: „Říkáte, že jim nikdo nevěří, ale to bohužel není pravda. Dokonce i na Západě jsou ti, kteří mu jsou ochotni věřit, a ještě více na globálním Jihu, kde Rusko dosáhlo určitého úspěchu, když přeměnilo tuto útočnou válku v ‚antikoloniální boj‘ proti americkému imperialismu. Hlavní publikum je ale domácí, to jsou ti Rusové, kteří stále přijímají zprávy ze státem kontrolované televize,“ argumentuje Galeotti.

Kyjevské předměstí Buča znovu ovládly ukrajinské síly. A ministerstvo obrany ukázalo, co po sobě zanechala ruská okupační vojska. Do společných hrobů muselo být pohřbeno dohromady téměř 300 civilistů.

Překrucování historie a opakované lhaní jsou světem, v němž žije Vladimir Putin už dlouho. Zjevně není sám, kdo lže, lžím je i pravidelně vystavován: „Myslím, že je jasné, že se mu skutečně stále častěji říká jen to, co chce slyšet, a je to jeho vlastní vina: v průběhu let vytlačil ze svého nejužšího kruhu každého, kdo by mohl zpochybnit jeho názory, a odměňoval ty, kteří mu jako ozvěna opakovali jeho předsudky a domněnky. V důsledku toho je nebezpečně odpojen od reality války, své země a světa,“ myslí si politolog Galeotti.