Vyšetřování smrtící střelby: prokurátorka by mohla obvinit herce Baldwina

Státní zástupkyně tyto informace uvedla v dopise adresovaném státním finanční radě koncem minulého měsíce, upozorňuje deník Los Angeles Times. Žádala v něm o dodatečné finanční prostředky na pokrytí vysokých nákladů, které by vznikly v případě obžaloby, jež by vedla k několika významným soudním procesům.

Státní zástupkyně požádala o finanční příspěvek ve výši celkem 635 500 dolarů, který by měl pokrýt stíhání čtyř osob. Peníze by podle ní měly být použity na vedení samostatných soudních procesů za účasti poroty. Měly by také pokrýt náklady na zvláštního vyšetřovatele, mediálního mluvčího a odborníky.

Podle deníku The New York Times sice Carmack-Altwiesová zmiňuje, že rozhodnutí zatím nepadlo, ve své žádosti ovšem odkrývá dosud nevyslovené detaily. Jako například to, že v případu úmrtí Halyny Hutchinsové mohou být obžalovány až čtyři osoby. A to z vraždy a porušení zákona o zbraních.