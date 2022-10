Teorie o sabotáži se potvrzuje. Nord Stream poničily výbuchy, oznámilo Švédsko

Evropské státy už dříve uvedly, že mají podezření, že plynovody byly poškozeny záměrně. Rusko ze sabotáže obvinilo Západ, konkrétně Spojené státy. Washington jakékoliv zapojení do incidentu odmítl.

„Pokud není majiteli (plynovodního potrubí) dovoleno podílet se na vyšetřování, znamená to, že je co skrývat,“ sdělila Zacharovová v narážce na to, že většinovým vlastníkem plynovodů je ruská státní firma Gazprom. Za absurdní také mluvčí ruské diplomacie označila obvinění, že za poškozením potrubí stojí přímo Rusko.