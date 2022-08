Vývoz obilí z Ukrajiny brzdí další „nepřítel“. Vystrašené banky

Peripetie, s nimiž se potýkají majitelé lodí, popsal pro týdeník This Week in Asia Gaurav Srivastava, předseda společnosti Harvest Commodities SA. Náklad, který by jeho lodě mohly do světa vyvážet, by mohl „potenciálně nasytit 79 milionů Indonésanů, 105 milionů Pákistánců, 41 milionů Bangladéšanů a 26 milionů Egypťanů“.