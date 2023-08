Zabili tak už 78 záchranářů. Rusko zas a znovu používá taktiku dvojího úderu

Od začátku ruské invaze na Ukrajinu zemřelo kvůli ostřelování během likvidace následků raketových úderů 78 zaměstnanců Státní služby pro mimořádné situace, dalších 280 záchranářů bylo zraněno. Podle serveru Novynarnyja to v úterý oznámil mluvčí této organizace Oleksandr Choružnyj.

Záchranáře by přitom měly chránit mezinárodní úmluvy, protože nevedou bojové operace, ale zachraňují lidi a poskytují pomoc: nepřítel by na ně tedy právě proto neměl útočit. To ale Rusové podle Choružného nerespektují. „Střílejí na záchranáře a ignorují úmluvy,“ uvedl.