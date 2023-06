„Začátek tureckého století.“ Erdogan složil prezidentskou přísahu

Do Ankary přijelo přes 20 lídrů států a vlád, i šéf NATO Jens Stoltenberg, kteří se odpoledne zúčastnili ceremonie v prezidentském paláci. Probíraná byla i účast Carla Bildta, bývalého švédského premiéra. Stockholm doufá, že na Erdogana zatlačí, aby zrušil námitky své země proti členství Švédska v NATO – které vyžaduje jednomyslný souhlas všech spojenců.

Podle odborníků by jmenování Şimşeka mohlo znamenat návrat k tradičnějšímu pojetí měnové politiky. Navzdory velmi silné inflaci turecká centrální banka snižovala na přání Erdogana úrokové sazby, čímž podle většiny zahraničních ekonomů dále přispívala k růstu spotřebitelských cen, napsala agentura ČTK.

Ministrem obrany byl jmenován Yasar Guler. Devětašedesátiletý Guler, který slouží v ozbrojených silách již 49 let, je od roku 2018 náčelníkem generálního štábu turecké armády. Byl šéfem armády během tureckých vojenských vpádů do Sýrie v letech 2019 a 2020 a mimo Sýrii dohlížel také na následné vojenské operace v Iráku.

Po 20 letech u moci zaznamenal silný muž turecké politiky Recep Tayyip Erdogan další triumf. A to hned dvojnásobný – nedělní úspěšná obhajoba prezidentského křesla přišla po vítězství Erdoganovy koalice v parlamentních volbách. Volební dvojboj ale zároveň potvrdil hluboké rozdělení turecké společnosti.

Erdogan se stal premiérem v roce 2003 poté, co jeho strana AK zvítězila ve volbách koncem roku 2002 po nejhorší hospodářské krizi od 70. let. V roce 2014 se stal prvním lidově zvoleným prezidentem země a v roce 2018 byl zvolen znovu poté, co si v referendu v roce 2017 zajistil nové výkonné pravomoci pro prezidentský úřad.