Záplavy na Srí Lance mají už nejméně 410 obětí

Článek
Na 410 se vyšplhal počet obětí záplav a sesuvů půdy, které minulý týden zasáhly Srí Lanku. Uvedly to dnes podle agentury AFP tamní úřady. Přes 330 lidí je po nejhorší přírodní katastrofě v této jihoasijské zemi od cunami v roce 2004 nadále pohřešováno.
Záplavy a sesuvy půdy se podle AFP dotkly téměř 1,5 milionu lidí v zemi, která má 23 milionů obyvatel.
Extrémní počasí na Srí Lance, kde prezident Anura Kumara Disanajake v sobotu vyhlásil stav nouze, podle dřívějších zpráv zničilo více než 25 000 domovů. Ještě v neděli byla přibližně třetina obyvatel ostrova bez elektřiny a tekoucí vody. Úřady varovaly před dalšími možnými sesuvy půdy.
Srí Lanka každoročně v tuto dobu zažívá silné monzunové deště. V minulém týdnu je ještě zesílil systém nízkého tlaku vzduchu na východě ostrova. Vědci zdůrazňují, že změna klimatu zhoršuje intenzitu a dopad extrémních povětrnostních jevů způsobených sezonními monzuny.
Při cunami v roce 2004 na Srí Lance zahynulo kolem 31 000 lidí.