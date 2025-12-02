Záplavy na Srí Lance mají už nejméně 410 obětí

Hlavní obsah

Silné monzunové deště zapříčinily záplavy a sesuvy půdy, které si vyžádaly už 410 obětí. Od cunami, které tuto jihoasijskou zemi zasáhlo v roce 2004, se jedná o nejhorší přírodní katastrofu.

Článek

Na 410 se vyšplhal počet obětí záplav a sesuvů půdy, které minulý týden zasáhly Srí Lanku. Uvedly to dnes podle agentury AFP tamní úřady. Přes 330 lidí je po nejhorší přírodní katastrofě v této jihoasijské zemi od cunami v roce 2004 nadále pohřešováno.

Záplavy a sesuvy půdy se podle AFP dotkly téměř 1,5 milionu lidí v zemi, která má 23 milionů obyvatel.

Extrémní počasí na Srí Lance, kde prezident Anura Kumara Disanajake v sobotu vyhlásil stav nouze, podle dřívějších zpráv zničilo více než 25 000 domovů. Ještě v neděli byla přibližně třetina obyvatel ostrova bez elektřiny a tekoucí vody. Úřady varovaly před dalšími možnými sesuvy půdy.

Srí Lanka každoročně v tuto dobu zažívá silné monzunové deště. V minulém týdnu je ještě zesílil systém nízkého tlaku vzduchu na východě ostrova. Vědci zdůrazňují, že změna klimatu zhoršuje intenzitu a dopad extrémních povětrnostních jevů způsobených sezonními monzuny.

Při cunami v roce 2004 na Srí Lance zahynulo kolem 31 000 lidí.

