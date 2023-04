Zastřel kočku a můžeš vyhrát, naváděla děti lovecká soutěž na Novém Zélandě

Novozélandská lovecká soutěž vyvolala rozruch kvůli nové, kontroverzní kategorii. V té děti do 14 let měly soutěžit v tom, kdo uloví a zabije nejvíce zdivočelých koček, které podle ekologů a místních organizací ohrožují vzácné druhy ptáků a dalších, volně žijících zvířat.

Akce měla být součástí finanční sbírky pořádané organizací North Canterbury Hunting Competition pro školu v Rotherhamu, která se nachází v regionu Canterbury na Jižním ostrově. Děti mohly získat finanční odměnu až 250 novozélandských dolarů (3300 korun), jak uvádí BBC.

Jen zdivočelé kočky

Organizátoři akce předem stanovili podmínku: nesmí být zabity kočky domácí. „Všechny děti, které předloží mrtvé kočky označené mikročipem, budou z celé soutěže diskvalifikovány,“ stálo v pravidlech.

Bojovníci za práva zvířat se ale proti takové výzvě ostře ohradili. Tato „pojistka“ by podle nich nebyla vůbec dostatečná. „Diskvalifikace mrtvých koček s mikročipy je příliš málo a příliš pozdě,“ řekl pro list The Guardian Will Appelbe, mluvčí skupiny za práva zvířat SAFE.

Podobně akci komentovala organizace Canterbury SPCA, která se zabývá ochranou zvířat. „Existuje velká šance, že při této akci může být usmrceno něčí domácí zvíře,“ uvedla. „Kromě toho děti při podobných akcích často používají vzduchovky, které zvyšují bolest a pravděpodobnost dlouhého utrpení před smrtí.“

Po kritice a tlaku místních organizací, spolků a veřejnosti nakonec organizátoři od akce ustoupili.

„Tato reakce nás neuvěřitelně zklamala a rádi bychom objasnili, že tato soutěž je nezávislou komunitní akcí,“ stojí v prohlášení. „Naší hlavní prioritou jsou sponzoři a bezpečnost škol, proto bylo rozhodnuto tuto kategorii pro letošní rok nakonec stáhnout, abychom se v tuto chvíli vyhnuli dalším ohlasům,“ dodali organizátoři.

Soutěž minulý rok přilákala více než 250 dětských účastníků a asi 650 dospělých. V loňském roce děti zabily 427 zvířat –⁠ většinou vačice, zajíce a králíky. Letos poprvé byly soutěžní kategorií kočky. Soutěž je pořádána s cílem získat peníze pro místní školu a bazén, připomíná CNN.

„Nezapomeňte prosím, že jsme skupina dobrovolníků, kteří se snaží získat peníze pro naši místní školu a bazén. Toto úsilí o získání finančních prostředků pomáhá místní škole zaměstnat třetího učitele financovaného radou a dává naší místní komunitě a dětem větší možnosti,“ tvrdí organizátoři

„Existuje mnoho způsobů, jak získat peníze. Posílat děti zabíjet kočky by nemělo být jedním z nich,“ namítá Will Appelbe, mluvčí skupiny za práva zvířat SAFE. „Měli bychom děti učit empatii vůči zvířatům, a ne jim dávat do rukou nástroje na jejich zabíjení.“

Mat Bailey, jeden z organizátorů, tvrdí, že akce neměla nabádat děti k zabíjení koček. Ale spíš je poučit o problematice invazních druhů. Děti v ostatních kategoriích soutěže budou například lovit králíky, vačice, krysy a další invazní druhy.

Bailey navíc vidí poselství akce i v tom, že děti se naučí, jak správně a bezpečně zacházet se střelnými zbraněmi. Podle něj výbor předpokládal, že děti budou doprovázeny dospělými se zbrojním průkazem a výcvikem. Ti by jim pak měli pomoci najít místa, kde by se měly nacházet divoké kočky.

„Je to pro ně obecně zábavná aktivita –⁠ dostanou se na čerstvý vzduch a přiměje je to, aby si uvědomily, že tato zvířata ničí původní druhy,“ řekl pro New York Times.

„Sadisty zvířecí říše“

Divoké kočky představují podle ekologů a místních úřadů vážnou hrozbu pro biologickou rozmanitost a původní volně žijící živočichy. Požírají ohrožené ptáky a jejich vejce, ještěrky, netopýry a hmyz, jak uvádí server RNZ. V Austrálii podle statistik divoké kočky ohrožují přežití více než 100 původních druhů, obdobně je tomu i na Novém Zélandě.

Do regulace počtu divokých koček už se v minulosti zapojili i místní politici. V roce 2013 se zakladatel strany Opportunities Party Gareth Morgan dostal na titulní stránky novin, když vyzval k vyhubení všech novozélandských koček a označil je za „rozené zabijáky“ a „sadisty zvířecí říše“.