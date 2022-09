Závadu Nord Streamu podle Gazpromu nelze opravit. Je to maličkost, oponuje firma

Zastavení dodávek přišlo jen několik hodin poté, co země G7 odsouhlasily uvalení cenového stropu na ruskou ropu ve snaze zastavit tok finančních prostředků do režimu Vladimira Putina. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v pátek řekla, že Evropská unie by měla zastropovat i cenu plynu přepravovaného potrubím z Ruska, aby zmírnila dopady manipulace trhem ze strany ruského prezidenta Putina. Bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv na její slova reagoval prohlášením, že Moskva v tom případě přestane plyn do Unie dodávat úplně.