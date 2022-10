Zbraně pro Ukrajinu už skoro není kde brát. USA to staví před těžkou volbu

Po středeční schůzce mezinárodní kontaktní skupiny pro vojenskou pomoc Ukrajině by podle generálního tajemníka Jense Stoltenberga s novými přísliby dodávek zbraní pro Kyjev měly přijít i další státy NATO.

Americký deník The New York Times k tomu nicméně dodává zásadní postřeh – Ukrajina nadále zoufale potřebuje i vojenský materiál sovětské výroby, který už téměř není odkud brát.

„Západní zbraně jako například těžká artilerie s dlouhým dostřelem nebo salvové raketomety jsou přesnější a vysoce mobilní, ale nasadit je a vycvičit na ně vojáky trvá,“ píše NYT. V mezičase, jak už deník upozornil ve starším článku , přitom Ukrajině dochází munice do starších a stále hojně využívaných sovětských zbraní.

Zpravodajové státních médií ruské útoky proti ukrajinským médiím z posledních dní chválili jako přiměřenou a dlouho očekávanou odpověď na úspěšnou ukrajinskou protiofenzívu a víkendový útok na most mezi Ruskem a okupovaným Krymem.

Ten má na skladě množství starších sovětských zbraní včetně například systémů Tor a Buk, tanků, helikoptér a další techniky, která by mohla výrazně pomoct ukrajinské armádě. Kyperská vláda dala ale jasně najevo, že jestli má něco ze svého arzenálu poslat Ukrajině, chce za to od USA modernější náhradu.

Spojené státy přitom po dlouhých 35 let na Kypr uplatňovaly zbrojní embargo ve snaze klidnit pnutí po konfliktu, který ostrov rozdělil na území mezinárodně uznané vlády podporované Řeckem a severní část fakticky kontrolovanou Tureckem.

USA by tedy v tomto případě za vyzbrojení Ukrajiny musely zaplatit vlastní technikou i nucenou změnou své politiky. Že taková daň možná není příliš vysoká, naznačuje fakt, že první krok už Washington udělal. Neví se sice o žádné dohodě na výměně zbraní, embargo znemožňující Kypru nakupovat americké zbraně ale Bidenova administrativa zrušila s platností od 1. října.

Situace totiž podle Bowmana dospěla do bodu, kdy USA „hledají všude, kde se jen dá“.

Kyperská strana zrušení embarga označila za důležitý krok k pevnějším vztahům s NATO a posílení bezpečnosti ve Středozemním moři. Druhým dechem ale dodala, že to pro poslání zbraní na Ukrajinu nestačí.

„Vzhledem k vážným bezpečnostním hrozbám, které každý den přináší turecké okupační síly, by současná bezpečnostní architektura Kypru měla zůstat nedotčena,“ řekl k tomu mluvčí vlády Marios Pelekanos.

Americké ministerstvo zahraničí deníku New York Times odmítlo sdělit, jestli probíhá jednání o možné výměně zbraní. Jestli zrušení embarga předznamenává souhlas s nabídkou Kypru, tedy zatím není jisté.

USA totiž kromě obětování vlastních zbraňových systémů musí řešit další problém - nepřízeň Turecka. Tamní prezident Recep Tayyip Erdogan avizoval zvýšení turecké vojenské přítomnosti na ostrově už v září v reakci na zprávu o zrušení amerického embarga. Případná dodávka amerických zbraní na Kypr by klidu v regionu určitě nepřispěla.

Příklad s Kyprem podle analýzy NYT ukazuje, že shánění zbraní pro Ukrajinu je a bude stále těžší a vyžaduje si bolestivé kompromisy. Je to dáno tím, že země bývalého východního bloku se pomalu dostávají do bodu, kdy už by další pomocí ohrozily vlastní bezpečnost, což podle deníku potvrdil například zdroj z polského ministerstva obrany.