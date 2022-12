Zelenskyj dorazil přímo na místo nejkrvavější bitvy

„Opravdu tam byl. Teď už je zřejmě pryč. Prozatím to ale z bezpečnostních důvodů nebudeme komentovat,“ citoval ukrajinský server Hromadske mluvčího ukrajinské prezidentské kanceláře Serhije Nikoforova. Odjezd prezidenta potvrdili na svém telegramovém kanálu novináři ze serveru Freedom.

„Hrdinové Bachmutu by měli dostat to samé, co dostane každý. Přeji jejich dětem a rodinám, aby všechno bylo normální, aby byli zdraví,“ prohlásil Zelenskyj.