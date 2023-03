Ženatí kněží? Celibát může být zrušen, naznačil papež

Celoživotní dodržování celibátu u katolických kněží je pravidlo, které je možné změnit, a lze si tedy v církvi představit ženaté duchovní. V rozhovoru zveřejněném argentinským zpravodajským portálem Infobae to řekl papež František.

„V tom, že se kněz může oženit, nevidím žádný rozpor,“ řekl papež s poukazem na praxi východních katolických církví, kde celibát u kněží není povinný. „Je to dočasný předpis… Není věčný jako kněžské svěcení… Na druhou stranu je celibát disciplína,“ dodal.

O institutu celibátu se vedou v poslední době debaty i v souvislosti s kauzami sexuálního zneužívání kněžími, které oslabily postavení církve po celém světě. Někteří se domnívají, že pokud by duchovní směli sexuálně žít v partnerském svazku, mohlo by to počty případů zneužívání snížit.