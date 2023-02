Zlo jménem Evin. Místo, kde je fyzické i psychické týrání pravidlem

Jednomu z jejích křídel se cynicky říká Univerzita Evin. To proto, že v dané části nechvalně známé věznice v íránské metropoli Teheránu držela či drží Islámská republika množství studentů a intelektuálů.

Právě v Evinu často končí demonstranti, kteří od září vycházejí do ulic v rámci protirežimních protestů, které vyvolala násilná smrt 22leté Kurdky Mahsy Amíníové . Zpravodajská agentura Human Rights Activists uvedla, že za pět měsíců bylo zadrženo na 20 tisíc lidí, pět set jich zabito a nejméně čtyři byli popraveni.

Ti už ve věznici nečekají jen na proces, jak tomu bylo dříve, ale často si i odpykávají celý trest. Mnozí další v ní pak tráví celé roky, aniž by byli vůbec odsouzeni.

Bývalá zdravotní sestra Hengameh Hadž Hasanová, která byla uvězněna v roce 1981 za podezření z napojení na opoziční skupinu, popsala systém, ve kterém byly vězeňkyně často a systematicky mučeny členy Íránských revolučních gard. Většinou tak, že byly bity po chodidlech kabely. Ve svých pamětech se nevyhnula ani popisu hromadných poprav: „Na jednotce 209 jsme každý den kolem 18:00 v době večeře slyšeli obrovský a ohlušující hluk, jako když nákladní auto shazuje těžký náklad kovu… Bylo to vystřelení desítek střelných zbraní najednou na naše přátele.“

Íránem už od poloviny září zmítají rozsáhlé protesty. V zemi propukly po smrti mladé ženy, která zemřela krátce poté, co ji zatkla mravnostní policie. Protesty se rozšířily do více než 80 měst po celé zemi.

A cituje i bývalého izraelského premiéra Menachema Begina: „Potkal jsem vězně, kteří podepsali cokoliv, jen aby získali to, co jim vyšetřovatel slíbil. A on jim neslíbil svobodu. Slíbil jim, že pokud podepíší, dostanou nepřerušovaný spánek.“