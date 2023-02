Írán propouští uvězněné demonstranty. Zraněné a s traumaty

Pětatřicetiletého inženýra z íránského města Karadž zatkli představitelé tamějšího režimu loni na podzim poté, co na sociálních sítích vyjádřil podporu protivládním protestům a sám se několika takových zúčastnil.

Několik měsíců strávil v kritických podmínkách íránského vězení. Teď jej na kauci propustili. Domů se vrátil se strachem, pochroumaným zdravím i traumatem. „Hlavním cílem vlády je nás co nejvíc vyděsit, maximalizovat strach… a udržet pod dohledem co největší počet lidí,“ popsal pro americký list The Washington Post Íránec, který si kvůli obavám z režimu nepřál zveřejnit své jméno.