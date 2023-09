„Hotového nic není.“ Rodiče loňských deváťáků se bojí o ty letošní

Na začátku nového školního roku už ale mají rodiče o budoucnosti svých dětí jasno. Podcast 5:59 proto znovu oslovil trojici rodičů a ředitele pražského Waldorfského lycea, kteří svůj příběh popsali už na jaře. Tehdy zažívali frustraci a nevěděli, co bude dál. Jak nakonec tři deváťáci dopadli? A co si o systému přihlášek myslí jeden z ředitelů pražské školy?

Poté, co potomek paní Zlatníkové v prvním kole neuspěl ani na jedné ze dvou vybraných škol, začala ji přemáhat beznaděj. Rodina sice podala odvolání, vzhledem k synově umístění poměrně hluboko „pod čarou“ si ale velké šance nedávali. Úsilí místo toho namířili do kola druhého. Jenže přicházelo jen další zklamání. „Ze začátku jsme zažili opravdu spoustu odmítnutí i v druhých kolech, spoustu dopisů, které nám oznamovaly nepřijetí,“ vzpomíná žena žijící v Roztokách u Prahy.

„Stalo se zřejmě to, že pro velkou část dětí, které (na zmíněném gymnáziu) uspěly v prvním kole, to byla škola druhé volby a šly jinam. Zároveň si myslím, že hodně rodičů dětí, které skončily pod čarou, nepodalo odvolání, což je nutná formalita,“ zamýšlí se Zlatníková nad důvody, které vedly až k překvapivému telefonátu.

A spokojenost nakonec zavládla také u Markéty Sáblíkové. Po smršti přihlášek zareagoval ředitel jedné soukromé akademie v Jihlavě, kde se uvolnilo místo pro druhé kolo. „Ta škola se nám líbila už ve chvíli, kdy jsme přihlášku vyplňovali. (…) I když ty tři týdny byly strašné, nakonec to vlastně dopadlo lépe, než jsme čekali,“ uvádí žena. Za určitý bonus považuje i to, že syn bude bydlet na internátu – z pohledu Sáblíkové jde o „vysokou školu mezilidských vztahů“.

Šéf rezortu školství Mikuláš Bek (STAN) možnou proměnu přijímaček avizoval už krátce po svém květnovém nástupu na ministerstvo. V létě pak představil návrh, podle kterého by děti nově mohly podávat místo dvou tři přihlášky, a to elektronickou formou. Zrychlit by se díky tomu mělo i druhé kolo přijímaček. V prvním roce ale ministerstvo chce zachovat i možnost papírové přihlášky.

O návrhu novely školského zákona by měli poslanci podle ministra školství Beka hlasovat v listopadu. A právě na to poukazuje i Sáblíková, podle které plán ministerstva zatím zůstává jen na papíře. „Skutečně hotové není nic. A to je strašně špatně, protože ty děti, které se teď začínají připravovat na přijímačky, potřebují už nyní vědět, jak to tedy bude,“ dodává.