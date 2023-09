„Svět je v nové situaci.“ Jak Musk ovlivnil válku na Ukrajině

Miliardář Elon Musk poutá globální pozornost ambiciózními projekty i neortodoxním vystupováním. Nejnovější rozruch přineslo odhalení, že nejbohatší muž světa zasáhl do plánů Ukrajiny zaútočit na ruskou flotilu u Krymu. Podle kritiků získal podnikatel až příliš velkou moc a vliv.

Jak do Muskových velkolepých plánů zapadá pořízení sociální sítě Twitteru, dnes známé jako X.

Že epizoda se zasahováním Elona Muska do operací ukrajinské armády ukazuje, jak se změnil svět v důsledku vývoje technologií.

Později Elon Musk naznačil trochu jiný scénář - služby Starlinku prý nebyly v oblasti Krymu aktivní od samého počátku. Podnikatel ale odmítl požadavek ukrajinských úřadů na zapnutí systému. Podle jeho současného vyjádření by se tím SpaceX, která Starlink provozuje, stala „přímým spoluviníkem válečného činu a eskalace konfliktu“. Otazníky nad Muskovým vlivem však zůstávají.

Starlink je služba tvořená velkým množstvím družic i pozemních stanic, jež poskytují širokopásmové připojení k internetu. Družice létají v současné době na oběžné dráze ve výšce přibližně 550 km. Satelity se pohybují v různých výškách okolo této hodnoty. Celkem má být na oběžnou dráhu umístěno 12 tisíc družic do roku 2027. Vypouštění bylo zahájeno v roce 2019. Ačkoliv je družic nyní výrazně méně, než je finální množství, služba již funguje.

„Je tu soukromník, jednotlivec, který může někde ‚vypnout knoflík‘ a válka mezi dvěma silnými státy dostane úplně jiný obrat,“ vyvozuje ze situace novinář Petr Koubský , který se v Deníku N zabývá vědou a technikou. V rozhovoru pro podcast 5:59 upozorňuje, že takové rozdání karet zažívá lidstvo poprvé v dějinách. „A příště to nemusí být Musk, ale někdo jiný. Je to důsledek existence těchto technologií. Celý svět je tím v trochu nové situaci,“ dodává.

„Musk je posedlý apokalyptickým myšlením. Je to člověk, který o konci světa přemýšlí zhruba tak často jako my o tom, co si dáme k obědu,“ upozorňuje novinář Deníku N, který pročetl zmíněnou biografii z pera Waltera Isaacsona.