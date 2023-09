Český byznys Putinových oligarchů: Sankce je stále míjí

„Nejsou to úplně identické případy,“ říká investigativní reportér Seznam Zpráv Jiří Pšenička , který tuzemské stopy obou ruských podnikatelů popsal. „U pana Savvidise je to vlastnictví nepopiratelné, u pana Vekselberga poněkud zamlžené. Ale společné mají podle mě hlavně to, že nad nimi zavírá oči Evropská unie,“ vysvětluje reportér. A dodává, že evropský sankční seznam přitom čítá už zhruba 1800 položek.

„Po rozhovorech s lidmi z diplomatických kruhů si myslím, že zásadní problém je v tom, že pan Savvidis má už 10 let také řecký pas. (…) To je zřejmě dneska to, co jej chrání před zápisem na sankční seznam,“ míní Pšenička.