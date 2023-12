Orko Vácha: Češi jsou cyničtí, když na to ale přijde, umí být solidární

Že sarkasmus nebo cynismus nejsou zdaleka jediné charakteristiky českého národa - jak to ukázal rok 2023.

O české společnosti se říká třeba i to, že je plná lidí, kteří rádi shazují sami sebe. Češi prý vynikají ironií, někdy až sarkasmem, nebo se dokonce vyžívají v cynismu. Krizové momenty letošního roku ale odhalily i jiné charakterové rysy tuzemské společnosti.

Také do sbírek na oběti střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy už lidé přispěli miliony korun. Přicházejí rovněž peněžní dary pro pozůstalé obětí zřejmě stejného vraha z Klánovického lesa.

V případě sbírky Život pro Martínka se ale vedle solidarity lidí mluvilo také o roli zdravotních pojišťoven a možnostech celého zdravotnického systému. „Myslím, že pojišťovnám nelze vyčítat, že to nezafinancovaly. Ta léčba je opravdu hodně experimentální,“ říká Marek Vácha, který je přednostou Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Vácha je zároveň členem poradní komise Ministerstva zdravotnictví pro úhradu medikamentů k léčbě vzácných onemocnění. V této souvislosti lékařský etik upozorňuje, že se posuzuje především to, jestli lék skutečně funguje. V případě léčiv pro vzácné choroby to přitom často není jednoduché. „Ale v zásadě pokud ten lék pomáhá, tak si nepamatuji případ, že bychom to neschválili,“ dodává.